Coronavirus, Bonaccini: “Obbligo e sanzioni per le mascherine”

Il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha proposto al Governo di rendere obbligatorio l’utilizzo di mascherine e di associare una sanzione per chi venisse trovato senza mascherina. Questa la richiesta del neo eletto presidente alla giunta regionale, che ha commentato le decisioni per ora a livello regionale e provinciale di rendere obbligatorio l’utilizzo della mascherina.

In alcune città dell’Emilia-Romagna, come Ferrara, il sindaco Alan Fabbri ha effettuato un’ordinanza che obbliga i cittadini all’uso di mascherina e guanti all’interno dei luoghi pubblici, come supermercati e farmacie. Per ora la regione Emilia-Romagna non intende attuare norme differenti da quanto stabilito dal governo, come ha spiegato Bonaccini. “Abbiamo chiesto al Governo delle linee guida. Le mascherine servono? Allora si metta l’obbligo e la sanzione”, queste le parole del governatore.