Coronavirus nel mondo, quasi 2 milioni e mezzo di contagiati. Dubbi sulla Cina

Continuano ad aumentare i casi da coronavirus nel mondo, con gli Stati Uniti che restano il paese più colpito, con oltre 40mila morti e 750mila casi confermati da Covid-19. La Spagna resta il secondo paese al mondo per contagiati, mentre l’Italia si conferma dietro gli Stati Uniti per numero di decessi, nonostante il leggero calo di ieri sera nei dati giornalieri.

Aumentano i casi in Francia e Germania, con il primo ministro francese che ha comunicato nella giornata di ieri che le scuole riapriranno come previsto perché sono considerate delle attività “essenziali”. Le morti in Germania rimangono contenute rispetto agli altri paesi dell’Europa del Sud, come Italia e Spagna.

In Cina c’è stato un aumento sospetto dei casi in una giornata, con il governo cinese che ha spiegato di aver “aggiornato” le stime delle morti a Wuhan, portandole da 2.500 a 3.300 in 24 ore. Negli Stati Uniti i servizi segreti stanno indagando su quanto accaduto in Cina: i dati sono rimasti fermi dalla metà di febbraio, un trend che non sembra confermato negli altri Paesi.