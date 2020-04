Coronavirus, Speranza: “Battaglia non vinta”

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha rilasciato un’intervista a Radio Capital durante la trasmissione “Circo Massimo”, dove ha spiegato i passaggi che il Governo intende fare per la fase 2. “Abbiamo approvato le norme per le quali il 4 maggio si possa costruire una fase 2. Serve un incontro con le forze sociali, per migliorare il documento del 14 marzo”, queste le parole di Speranza, con riferimento ai sindacati, che devono mediare la trattativa per la riapertura della fabbriche. Nelle ultime settimane il segretario della Cgil, Maurizio Landini, era stato contrario ad una riapertura senza sicurezza per i lavoratori.

“La battaglia non è vinta – ha detto Speranza – l’Italia è stato il primo Paese ad essere contagiato, ma attenzione a pensare che il pericolo sia scampato. I sacrifici hanno salvato migliaia di vite umane”. Nel decreto Aprile ci saranno risorse per gli ospedali Covid, oltre al miglioramento della rete sanitaria sul territorio. Ci saranno degli ospedali Covid specializzati, con strutture dedicate al Covid, perché negli ospedali misti il contagio si diffonde.

Ci sarà anche l’applicazione per il tracking dei contatti, denominata già “Immuni” e presentata dal ministero dell’Innovazione. Si tratta di uno degli strumenti che il Governo intende utilizzare per limitare i contagi.