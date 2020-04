Davide Barillari espulso dal M5S

Il consigliere regionale del Lazio, Davide Barillari, è stato espulso dal Movimento 5 Stelle, come era già stato discusso nelle scorse settimane, dopo alcune dichiarazioni sui social network che avevano scaturito le polemiche. L’annuncio è arrivato dallo stesso Barillari, che ha scritto sui social network per denunciare l’accaduto: “Sono stato colpevole di essere rimasto coerente ai valori del partito e non essermi venduto al Partito Democratico, come hanno fatto molti altri”. Questa la posizione del consigliere regionale, noto per le sue posizioni anti vaccini.

Dal 23 marzo aveva aperto un sito web “saluteregionelazio.it” nel quale teneva informazioni sul coronavirus, pubblicati da lui stesso. Questa iniziativa era stata criticata dal Movimento 5 Stelle, per la somiglianza del dominio con quello ufficiale della Regione Lazio.