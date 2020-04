Parigi, tracce di coronavirus nell’acqua per pulire le strade

Sono state trovate delle tracce di coronavirus nell’acqua a Parigi, durante un controllo dei campioni del weekend. Alcuni stati stanno monitorando le fognature per capire se ci siano delle tracce da coronavirus ed identificare così le zone più colpite dal virus. Questo procedimento è attivo in Olanda, negli Stati Uniti ed in Australia. Essendo un virus respiratorio il coronavirus può finire nelle feci e così finire di conseguenza nelle fogne.

Nessun pericolo per acqua potabile

Le autorità francesi fanno sapere che non c’è nessun rischio per l’acqua potabile, con l’acqua per pulire le strade che era stata prelevata dalla Senna senza essere trattata e per questo sono state trovate delle tracce di virus.

Non è stato chiarito se le tracce trovate siano di virus in grado di contagiare o se si tratti solo di scarti che vengono espulsi dall’organismo durante le fasi di contagio.