Petrolio, storico crollo del Wti: sotto i 2 dollari al barile

Un crollo storico ed inaspettato di questa portata per il petrolio Wti (West Texas Intermediate) che a metà seduta finisce sotto i due dollari al barile e vale circa una sterlina. In apertura c’era stato un crollo, ma il valore si era assestato sui 15 dollari al barile, comunque ai minimi dal 1999. Il crollo delle ore successive è stato repentino, forse non a sorpresa per gli addetti ai lavori, visto che ad inizio seduta gli acquirenti offrivano 5 dollari al barile, nonostante il prezzo oltre i 15 dollari.

Nelle scorse settimane si era giunti ad un accordo con OPEC+, che riunisce tutti i maggiori venditori mondiali, per il taglio di 9,7 milioni di barili. Una misura che voleva evitare proprio il deprezzamento del valore del petrolio, che ora è comunque crollato. Non sono chiari ora gli scenari, con la produzione ed estrazione che potrebbe essere ulteriormente limitata.