Strage in Canada, spara e uccide 16 persone senza movente

Un uomo di 51 anni ha ucciso 16 persone in Canada, nella provincia della Nuova Scozia, dopo essersi travestito da poliziotto. Inoltre l’uomo, un dentista, è andato in giro con una replica della vettura della polizia, con la quale è riuscito ad uccidere una poliziotta che lo aveva cercato di fermare. Si tratta della strage peggiore in Canada da oltre 30 anni, durata 12 ore, durante le quali il killer è andato in giro armato.

Le autorità hanno fornito le generalità dell’uomo, Gabriel Wortman, con la sua fuga che è stata arrestata in una stazione di servizio a Enfield, vicino l’aeroporto internazionale di Halifax Stanfield. Per ora non è stato fornito un movente per le vittime, con i primi corpi che sono stati trovati a nord di Halifax.

L’ultima sparatoria risale al 1989, quando Marc Lépine uccise 14 donne e venne poi arrestato dalla polizia.