Cnn: “Kim Jong-un in fin di vita dopo operazione”. Seul smentisce in parte

“Il leader nordcoreano Kim Jong-un sarebbe in pericolo di vita dopo un’operazione al cuore”, questo l’annuncio della Cnn americana, che è stato ripreso da tutte le agenzie globali, costrigendo Seul ad una replica. Il Daily Nk, un sito di notizie di Seul e considerato affidabile, anche se gestito da disertori del Nord, ha riferito che il leader Kim Jong-un sarebbe stato sottoposto ad un intervento cardiovascolare il 12 aprile ed ora sarebbe in convalescenza. Per la Cnn, che vita fonti dei servizi segreti Usa, sarebbe invece in gravi condizioni.

Il 15 aprile il leader nordcoreano non ha partecipato alle celebrazioni del compleanno del nonno: non era mai accaduto prima che non si celebrasse il defunto fondatore della nazione Kim Il Sung. Questo ha destato stupore e sono iniziate le indagini negli Stati Uniti, che hanno portato all’ipotesi di gravi condizioni di salute.

Per ora il ministero dell’Unificazione di Seul, che gestisce le interazioni con la Corea del Nord, ha evitato di commentare la notizia. “Kim potrebbe aver avuto problemi cardiovascolari lo scorso agosto, con le sue condizioni che sono peggiorate dopo la visita al monte Paektu”, questo riferisce il Daily Nk.