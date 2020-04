Como, un uomo forza posto di blocco da coronavirus: investiti i militari

Un uomo ha forzato un posto di blocco della Guardia di Finanza a Lurate Caccivio, in provincia di Como, investendo i militari che stavano cercando di fermare la vettura. L’autista dell’auto è stato poi rintracciato nella sua abitazione ed ha spiegato che voleva evitare i controlli anti-coronavirus. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, omissione di soccorso, lesioni e danneggiamento. Inoltre ha ricevuto una sanzione per violazione dell’emergenza da coronavirus, per non aver fornito una motivazione valida alla sua presenza fuori dall’abitazione.

I militari investiti sono stati portati in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita. Secondo quanto riportato dai finanzieri è stato intimato l’alt alla vettura, che aveva a bordo due ragazzi giovani, i quali hanno forzato il posto di blocco ed iniziato una fuga ad alta velocità. I militari sono riusciti a superare l’auto e fermarla, a quel punto i militari sono scesi, ma l’uomo alla guida ha speronato la loro vettura trascinando i militari per alcuni metri.

L’autore del gesto in caserma ha confermato di aver avuto paura delle sanzioni anti-coronavirus. Anche l’altro passeggero è stato identificato e portato in caserma.