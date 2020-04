Coronavirus nel mondo, scendono i morti in Spagna e Regno Unito

Sono scese le morti giornaliere in Spagna e nel Regno Unito, dopo un periodo nel quale aumentavano di circa 800 unità al giorno, mentre ora sono sui livelli italiani, con meno di 500 morti al giorno. L’Italia resta il secondo paese al mondo per decessi, dopo aver superato le 24mila unità nella giornata di ieri, come emerso dai dati della Protezione Civile.

Negli Stati Uniti si sono superate le 42mila morti, con oltre 4 milioni di tamponi effettuati, il maggior numero al mondo, con quasi 800mila positivi accertati dalle autorità sanitarie. In Europa la Germania resta il paese con il minor tasso di mortalità, con un leggero aumento dei decessi, che hanno quasi raggiunto le 5mila unità. In Francia si sono superati i 20mila morti, con il numero di terapie intensive che è calato di molto rispetto alle prime settimane, come accaduto anche in Italia.

In Cina dopo le polemiche dei giorni scorsi si sono fermati i nuovi casi, con 4.600 morti accertate ed 82mila positivi. I servizi segreti americani avevano messo in discussione i dati cinesi forniti dalla metà di febbraio, quando la curva si è “fermata” intorno agli 80mila casi.