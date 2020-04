Petrolio, il Wti negativo a -37 dollari al barile: prima volta nella storia

Il petrolio Wti (West Texas Intermediate) è crollato nella serata di ieri scendendo prima sotto il dollaro e poi andando negativo, con un -305% e -37,63 dollari al barile. Significa che ora per vendere un barile di petrolio il produttore deve pagare 37 dollari. Questo riguarda i prezzi sul valore in scadenza a maggio 2020, mentre i barili di greggio in scadenza a giugno sono ancora oltre i 20 dollari, ma è possibile che il prossimo mese si preconfiguri lo stesso meccanismo di svalutazione anche per quei barili.

Il crollo economico dovuto al coronavirus ha creato una crisi della domanda del petrolio, con un problema legato anche allo stoccaggio, con molti magazzini pieni di barili di petrolio invenduti e che ora necessitano di vendere barili e gli acquirenti hanno iniziato a chiedere di essere pagati per ritirare il petrolio.

Lo spread italiano, intanto, nella giornata di ieri si è alzato a 240 punti base, con l’apertura di oggi che si conferma su quei valori, con il tasso di rendimento intorno all’1,93%.

L’accordo tra OPEC+

Nelle scorse settimane c’era stato l’accordo tra i paesi dell’OPEC+, l’associazione che riunisce i maggiori produttori di petrolio del mondo, per ridurre la produzione giornaliera di petrolio di 9,7 milioni di barili. Il Messico si era opposto, ottenendo di rimanere nella sua produzione senza il taglio di 400mila barili al giorno.