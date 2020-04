Renzi: “Attivare il Mes, i grillini se ne faranno una ragione”

Il leader di Italia Viva è intervenuto alla trasmissione radiofonica su Radio Capital, “Circo Massimo”, parlando delle quesioni legate al coronavirus, alla ripartenza ed al Mes.

“Il recovery fund passerà e Conte avrà molte possibilità a livello economico. Ora non bisogna parlare di Europa ma di cosa vuole fare l’Italia. Al momento in Germania ci sono molte meno fabbriche ferme rispetto all’Italia, spero che Conte non segua quanto dicono dieci sovranisti nel M5S”, ha dichiarato Matteo Renzi.

Sulla questione del Mes l’ex premier ha spiegato il suo punto di vista: “Io lo attiverei di corsa, vado a Bruxelles a piedi a prendere i soldi. Sono certo che il premier non dirà di no al Mes. I grillini non vogliono? Se ne faranno una ragione”, ha concluso Renzi.