Spread Btp-Bund oggi 21 aprile: apertura stabile a 239 punti

Lo spread Btp-Bund di oggi 21 aprile ha aperto in maniera stabile intorno ai 239 punti base, in linea con la chiusura di ieri 20 aprile, con un notevole incremento rispetto alla settimana scorsa. Il tasso di rendimento dei titoli di Stato si è alzato all’1,93%, rispetto alla media stabile intorno all’1,6% delle scorse settimane.

Andamento delle Borse

Piazza Affari nella giornata di ieri ha chiuso stabile, guadagnando lo 0,05% a 17.064 punti, mentre Parigi +0,65% a 4.528 punti, Francoforte +0,37% a 10.665 punti e Londra +0,45% a 5.812 punti. Negativa Madrid, che ha ceduto lo 0,99% a 6.807 punti.

Il crollo del petrolio Wti è continuato per tutta la giornata di ieri, dopo essere sceso sotto i due dollari è finito in negativo, per la prima volta nella storia, chiudendo a -305% a -37,63 dollari per quanto riguarda i barili in scadenza a maggio.