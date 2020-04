Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 22 aprile: superati i 25 mila morti, 187 mila positivi

I dati di oggi sul coronavirus sono stati forniti dalla Protezione Civile via web, senza la consueta conferenza stampa, che avverrà solo il lunedì ed il giovedì. Nel mondo sono stati superati i 2 milioni e mezzo di casi, con gli Stati Uniti che restano il paese più colpito da Covid-19. In Italia si registra da una settimana un calo costante dei posti letto occupati in terapia intensiva, anche se sempre di numero inferiore rispetto ai decessi.

Bollettino Protezione Civile 22 aprile

Si conferma il calo dei ricoveri in Lombardia, con un numero giornaliero di decessi che rimane alto, con 121 persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus. Sono 69.092 (+1.161) i casi totali in Lombardia, il più alto numero in Italia, che si avvicina ai 200mila casi positivi.

Sono 437 i decessi di oggi, che portano il totale delle morti a 25.085. I casi positivi totali è di 187.327, con un incremento dei positivi notevole rispetto a ieri con + 3.370.