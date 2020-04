Coronavirus, Lamorgese: “Solo un migrante positivo dopo lo sbarco”

La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha tenuto un’informativa al Senato, dove ha reso noti alcuni dettagli sugli ultimi sbarchi di migranti, avvenuti su imbarcazioni autonome. Un migrante è stato trovato positivo dopo uno sbarco avvenuto a Lampedusa, che ha portato 67 persone sul territorio italiano. L’uomo, un egiziano, sarebbe in buone condizioni e non sarebbe stato necessario il ricovero. Si è predisposto l’isolamento come da protocollo Covid-19, inoltre anche per le altre persone sbarcate ci sarà la quarantena di 14 giorni.

“C’è stato solo un caso positivio negli sbarchi avvenuti, è in buone condizioni e non è stato reso necessario il ricovero”, queste le parole dette in Aula dalla ministra, rispondendo ad alcune questioni dei parlamentari.