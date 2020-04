Milano, fosse comuni per morti da coronavirus come a New York

Una fossa comune per i corpi non reclamati da parenti, questo quanto sta avvenendo nel cimitero Maggiore di Milano a Musocco, dove è stato scelto il campo 87 per la gestione dei cadaveri. Qui sono già state sepolte decine di persone decedute per coronavirus e che non sono state reclamate dai parenti. Si tratta di un’operazione simile a quella avvenuta a New York nei giorni scorsi.

Le autorità hanno comunicato che non ci saranno monumenti funebri al campo 87 del cimitero, con le croci che saranno tutte uguali. Ci sarà un prato per almeno due anni dalla sepoltura, come richiesto dal comune di Milano: “Durante le fasi dell’epidemia tutti sono uguali”. Questa decisione è stata necessaria, a causa della densità di popolazione molto alta, come era accaduto anche a New York, dove il sindaco Bill De Blasio aveva creato una fossa comune ad Hart Island.