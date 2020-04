Usa, Trump chiude per 60 giorni le frontiere

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiuso le frontiere agli immigrati per 60 giorni, come aveva annunciato nelle scorse a causa dell’emergenza da coronavirus. Il presidente Trump aveva spiegato ai cronisti di voler sospendere l’immigrazione per aiutare i disoccupati americani: “In questo modo mettiamo in prima linea i disoccupati americani. Sarebbe sbagliato sostituirli con immigrati che arrivano da altri paesi”, questa la posizione della Casa Bianca, con l’aumento della disoccupazione che ha colpito milioni di persone.

“Vogliamo anche preservare le risorse mediche”, ha sottolineato Trump, spiegando che la durata del provvedimento dipenderà dalle condizioni dell’economia degli Stati Uniti. Per ora la sospensione dell’immigrazione è di 60 giorni. Gli Stati Uniti sono il paese più colpito da Covid-19, con oltre 800 mila contagiati dal virus e con i morti che hanno superato la soglia dei 40 mila.