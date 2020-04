Coronavirus nel mondo, continuano i contagi in Europa e America

I contagi da Covid-19 non si fermano in Europa e soprattutto negli Stati Uniti, dove hanno raggiunto gli 850 mila casi positivi. C’è stato un rallentamento in Nord America negli ultimi giorni, con la progressione del virus che è stata di minore entità rispetto alle ultime settimane, con il numero di tamponi effettuati che ha raggiunto i 4,3 milioni.

In Spagna aumentano i casi positivi, che oramai hanno superato i 200 mila contagiati, mentre le morti rimangono inferiori rispetto a quelle italiane, con il bollettino di ieri che ha visto il superamento dei 25 mila decessi. Diminuiscono i posti letto in terapia intensiva in Francia, come anche in Italia da alcuni giorni. Aumento dei casi in Germania, che vede però meno decessi rispetto agli altri Paesi europei più colpiti. Nel Regno Unito si sono superati i 18 mila decessi, con 133 mila casi positivi riscontrati ufficialmente.

Fermi i contagi in Cina, nonostante i dubbi sui dati forniti dal governo cinese, che sono fermi ad 80mila positivi da metà febbraio, un andamento strano se confrontato agli altri paesi colpiti dall’epidemia e come sottolineato anche dalle indagini dei servizi segreti americani.