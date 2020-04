Genova, reparto infetto dopo un morto positivo al Covid-19

Un intero reparto dell’ospedale di Lavagna, in provincia di Genova, è stato trovato positivo dopo che si è scoperto un cadavere positivo al coronavirus. Un uomo che era stato curato come un semplice paziente da polmonite bilaterale, con il tampone effettuato che era negativo e dunque il personale si avvicinava al corpo senza protezioni da Covid-19.

In totale otto pazienti e 4 medici dell’ospedale sono risultati positivi per aver avuto contatti con l’uomo infetto. Tutto il reparto di Medicina è stato sgomberato e sottoposto a sanificazione, con l’Asl 4 che ha comunicato il problema e spiegato cosa è accaduto all’interno dell’ospedale. Sono 12 le persone risultate positive in totale, su 61 persone presenti all’interno della struttura. Sono stati bloccati tutti i ricoveri all’interno dell’ospedale, per attendere la sanificazione di tutti i locali.