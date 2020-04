Governo, stasera Cdm per approvare deficit al 10%

Uno scostamento di bilancio intorno ai 55 miliardi di euro, questo il piano del Governo, che ha fissato il prossimo Cdm per questa sera, che dovrà varare il nuovo Def con i dati aggiornati per quanto riguarda il deficit. Si prevede uno scostamento del bilancio per il 10% del deficit, pari a circa 55 miliardi di euro. Questi soldi sarebbero chiesti a debito e per questo è possibile una ripercussione sui mercati per la giornata di domani, visto che il Consiglio europeo oggi parlerà di Recovery Fund, i cui miliardi saranno però legati a decisioni della Commissione europea e non andranno a sostituirsi al debito pubblico dei vari stati, come invece chiedeva il premier Conte, con la proposta di “Coronabond” per il finanziamento delle spese sostenute dagli Stati per fronteggiare la crisi.

In tarda serata sono attesi ulteriori dettagli sulle misure che il Governo italiano intende prendere per quanto riguarda il rilancio economico dell’Italia, con le imprese che rischiano di fallire a causa della mancanza di fatturato.