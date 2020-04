Oms: “La metà dei decessi avvenuto nelle Rsa”

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha lanciato l’allarme per quanto riguarda le Rsa, con gran parte dei decessi, soprattutto in Europa, che è avvenuto nelle case di cura. Quasi metà dei decessi in Europa è avvenuto nelle Rsa, come ha dichiarato Hans Kluge, il direttore regionale dell’Oms in Europa: “Questo dato è preoccupante”.

I dati sono stati forniti dai paesi europei, con i più colpiti che sono Italia, Francia e Belgio, che si sono ritrovati con migliaia di decessi nelle case di cura: “Si tratta di una tragedia inimmaginabile”, ha detto Kluge.

Questo è dovuto all’elevata mortalità che il Covid-19 ha nelle persone over 80 e per questo le Rsa sono un luogo dove si è riscontrata la mortalità più alta rispetto ai pazienti totali. Secondo l’Oms bisogna cambiare le abitudini nelle Rsa, per evitare altri episodi simili nei mesi a venire. In Italia i decessi nelle Rsa sono stati quasi 7 mila, come comunicato dall’Istituto superiore di Sanità.