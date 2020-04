Recovery Fund, la Commissione UE propone un valore di 300 miliardi di euro

La Commissione europea ha proposto di aggiungere al prossimo bilancio UE, per il periodo 2021-2027, un fondo temporaneo e destinato al rilancio dell’economia, che abbia a sua disposizione 300 miliardi di euro. Questa è una delle proposte della Commissione, che sarà discussa al Consiglio europeo previsto per la giornata di oggi e che inizierà questo pomeriggio.

Nel documento presentato dalla Commissione si rende noto che l’obiettivo sarà quello di rilanciare l’economia europea, con una mobilitazione per un totale di 2000 miliardi di euro. Sui mercati finanziari si dovrebbero raccogliere risorse per 320 miliardi di euro, attraverso delle obbligazioni europee, da destinare per metà a prestiti e per metà a soluzioni europee per la ripresa. Secondo il documento questo strumento avrà delle finalità specifiche.