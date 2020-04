Salvini: “Tra poco il pagamento degli stipendi sarà un problema”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha parlato della situazione economica italiana, intervistato da Radio Crc. Uno dei problemi che ha posto Salvini ha riguardato gli stipendi da pagare: “Tra poco sarà una bomba sociale, la cassa integrazione non è arrivata, gli stagionali sono esclusi dal bonus ed i 600 euro non sono arrivati”. Per questo la proposta della Lega è quella di chiedere maggiori contributi all’Europa, accusando i paesi del Nord, come Olanda e Germania. Il senatore della Lega ha anche proposto lo stralcio di 8 milioni di cartelle esattoriali, che pendono sui cittadini, in questa fase emergenziale.

Inoltre Salvini ha parlato della possibilità che alcuni boss mafiosi vengano scarcerati, è il caso di Raffaele Cutolo, il fondatore della nuova camorra, il cui legale chiede la scarcerazione: “Stiamo scherzando? Cosa c’è di più sicuro dell’isolamento?”, questa la posizione di Salvini.