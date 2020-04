Brexit, nessun impegno con Ue

Per quanto riguarda il futuro della Brexit, che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo 1 gennaio 2021, per ora non ci sono le condizioni per estendere il periodo di transizione, che termina il 31 dicembre 2020 e che avrebbe dovuto dare tempo al Regno Unito ed all’Unione Europea di trovare un nuovo accordo commerciale ed evitare la cosiddetta “hard Brexit”.

“Lavoriamo per fare progressi in modo concreto”, queste le parole di Michel Barnier, capo negoziatore dell’Ue, che ha criticato l’operato da parte del Regno Unito. “Non si è voluto impegnare sui punti importanti. Questo mi inquieta”, ha detto Barnier. Secondo il negoziatore ha spiegato che occorre fare progressi su tutti i punti degli accordi da sostenere, e non solo su alcune parti.