Il Cdm approva il Def: Pil 2020 -8%, deficit al 10,4%

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi questa mattina alle ore 10, ha approvato la nota di aggiornamento al Def, che deve tener conto delle variazioni dell’economia italiana dovute alla crisi da coronavirus. Il Pil 2020 in Italia perderà l’8%, mentre per il 2021 la ripresa è stimata al 4,7%. Si tratta di un netto negativo di oltre 3 punti di Pil, che sono pari a quasi 50 miliardi di euro. Il deficit che il governo stima nel 2020 è del 10,4%, mentre per il 2021 il deficit sarebbe al 5,7%. Questo porterà ad un aumento complessivo del rapporto debito/Pil, che secondo il Governo arriverà al 155,7% alla fine del 2020 ed al 152,7% alla fine del 2021.

Oggi ci sarà anche il via libera a nuovi 55 miliardi di euro per il 2020, mentre per il 2021 sono previsti 24,6 miliardi di euro in deficit. Queste risorse andranno a finanziare tutte le misure previste nel decreto Aprile, che ancora deve arrivare in Consiglio dei Ministri e non sono ancora usciti i dettagli a riguardo. Si presumono 10 miliardi destinati alle imprese, per le Srl sotto i dieci dipendenti, mentre 13 miliardi saranno per gli ammortizzatori sociali. Altri 12 miliardi saranno destinati alle imprese creditrici per i pagamenti dei fornitori.

Nel Def ci sarebbe anche la cancellazione delle clausole di salvaguardia sull’Iva per il 2021, per questo si presume un aumento sostanziale del deficit. In questo modo si darà più stabilità alle prossime manovre di bilancio, che non dovranno basarsi sulle clausole di salvaguardia sull’Iva.

Cancellate anche la plastic tax e la sugar tax per il 2020, con un introito di 199 che sarà coperto in deficit.

Cassa integrazione per 9 settimane

I 13 miliardi destinati agli ammortizzatori sociali serviranno a finanziare la Cig per altre 9 settimane, con 7 miliardi che andranno al bonus per gli autonomi, che salirà a 800 euro. Ci saranno risorse anche per il Reddito di emergenza e per colf e badanti.