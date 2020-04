Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 24 aprile: quasi 26 mila morti, 192 mila contagiati

Oggi non si è tenuta la conferenza stampa della Protezione Civile per la diffusione dei dati, avvenuta solo via web attraverso la pubblicazione della tabella dei contagiati e delle morti. Continuano i contagi in Italia, con il calo delle terapie intensive che si conferma come da alcuni giorni e come sta avvenendo anche in Francia (qui i dati sul coronavirus nel mondo).

Bollettino Protezione Civile 24 aprile

I dati mostrano un aumento dei nuovi contagiati, con +3.021, mentre il numero delle morti rimane costante, con 420 nuovi decessi, che portano il totale a 25.969. Il numero totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia è di 192.994.

• Attualmente positivi: 106.527

• Deceduti: 25.969 (+420, +1,6%)

• Dimessi/Guariti: 60.498 (+2.922, +5,1%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.173 (-94, -4,1%)

• Tamponi: 1.642.356 (+62.447)



Bollettino Coronavirus Lombardia

I dati mostrano un aumento nella città di Milano (+412), con un totale in Regione di +1.091 contagiati positivi e 166 nuovi decessi. Il totale dei contagiati in Lombardia è di 71.256 persone, con un totale di morti di 13.106. I posti letto in terapia intensiva hanno avuto un calo di 34 unità, attestandosi a 756. I tamponi effettuati sono stati oltre 11 mila.

Stop all’Iva sulle mascherine

Una delle ipotesi all’interno del decreto Aprile è quella di togliere l’Iva sulle mascherine, per evitare di far aumentare i prezzi su degli strumenti di protezione, che serviranno soprattutto per i lavoratori che torneranno alle loro attività.

Autocertificazione per i viaggi tra Regioni

Dal prossimo 4 maggio l’autocertificazione potrebbe essere necessaria solamente per i viaggi tra Regioni, mentre non servirà per gli spostamenti all’interno dello stesso Comune. Il modulo sarà utilizzato come avviene ora, con gli spostamenti consentiti per lavoro, salute o per situazioni di necessità.

Approvato il Cura Italia

La Camera ha approvato il decreto Cura Italia, convertendolo in legge, dopo aver posto la fiducia sul testo, per evitare eventuali defezioni e problemi di numeri. Il testo era già stato approvato in Senato.

Il numero di morti tra i medici sale

Sale a 150 il numero di medici morti per coronavirus dall’inizio dell’epidemia. Sono quattro i nuovi decessi di oggi. Molte le critiche che sono arrivate al Governo per le protezioni non adeguate che sono state fornite al personale sanitario, con migliaia di persone contagiate.