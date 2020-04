Coronavirus nel mondo, raggiunti i 50 mila morti negli Stati Uniti

Aumentano le morti negli Stati Uniti, che hanno superato le 50 mila unità, con oltre 886 mila contagiati e 14 mila persone ricoverate in terapia intensiva. Gli Stati Uniti restano il paese che ha fatto più tamponi al mondo, con quasi 5 milioni di test che sono stati effettuati sulla popolazione. Intanto polemiche per delle dichiarazioni di Donald Trump sui possibili metodi di contrasto al coronavirus, come l’iniezione di “disinfettante”.

La Spagna resta il paese europeo con più casi positivi, nonostante il numero delle morti sia inferiore al numero italiano, come comunicato ieri nel bollettino quotidiano si sono superate le 25 mila morti. In Francia si sono quasi raggiunte le 22 mila morti, ma con il numero di terapie intensive che è in costante calo da alcune settimane, come accaduto anche in Italia. La Germania ha quasi lo stesso numero di contagiati della Francia, ma con un numero di decessi di molto inferiore.

Nel Regno Unito si è registrato il minor aumento da inizio aprile dei decessi, di poco superiori alle 600 unità, segno che il picco dovrebbe essere già superato. Aumentano i casi anche in Turchia e Russia.