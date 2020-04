Kim Jong-un sarebbe morto per arresto cardiaco

Sono aumentate le voci che confermano la morte del leader nordcoreano, Kim Jong-un, dopo un periodo di assenza di oltre due settimane, senza che nessuno lo abbia visto. Si era parlato nei giorni scorsi di problematiche post-intervento, con una condizione di convalescenza, ma alcune fonti affidabili dalla Corea del Nord parlano ora di morte del dittatore.

A parlare è Francesco Sisci, in un’intervista al quotidiano online “Il Sussidiario”, con esperienza a Il Sole 24 Ore e La Stampa, che conferma le voci sulla morte del leader nordcoreano.

“Sarebbe morto di una grave crisi cardiaca – ha detto il reporter – a causa delle sue condizioni di vita, con molto fumo ed alcol. Il cuore non ce l’ha fatta”, queste le parole di Sisci, che ha confermato il lavoro di medici nordcoreani per salvare la vita a Kim Jong-un nelle scorse settimane.

La successione

Kim Jong-un dovrebbe essere sostituito dalla sorella, visto che Kim non aveva figli, o quantomeno non erano noti al pubblico. La sorella Kim Yo-jong, nata nel 1988, avrebbe ora i pieni poteri della Corea del Nord, ma la notizia per ora non è ufficiale.

Rimane il problema militare, non è chiaro chi ora sia a capo della potenza nucleare, più volte minacciata da Kim Jong-un.