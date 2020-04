Mes, la Camera boccia l’Odg di Fratelli d’Italia. Alcuni voti a favore dal M5S

La Camera ha bocciato l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia sul Mes, che aveva presentato una richiesta per “impegnare il Governo a non utilizzare il Mes per far fronte al coronavirus”. Il Movimento 5 Stelle ha avuto un comportamento diviso al suo interno, con il voto per la bocciatura dell’ordine del giorno, anche se sul blog ufficiale del M5S si leggeva: “Il M5S si opporrà all’attivazione del Mes”.

Ci sono stati sette deputati del M5S che hanno votato a favore dell’ordine del giorno di Fratelli d’Italia: Pino Cabras, Antonio Lombardo, Alvise Maniero, Dalila Nesci, Raphael Raduzzi, Andrea Vallascas e Giovanni Vianello. Si è astenuta Valentina Corneli. “Non votiamo un ordine del giorno presentato dai traditori che hanno approvato il Mes quando il Movimento 5 Stelle non era in Parlamento”, questo si legge sul blog ufficiale.