Trump: “Iniezioni di disinfettante contro il virus”

Hanno fatto scalpore le dichiarazioni del presidente Donald Trump, che ha parlato di “iniezioni di disinfettante” per contrastare il coronavirus. Si tratta di una dichiarazioni che è stata definita “irresponsabile” da parte del team di esperti, perché potrebbe portare alcune persone ad iniettarsi del disinfettante in casa in maniera autonoma. Inoltre Trump ha parlato anche della luce solare e dei raggi ultravioletti per contrastare il Covid-19, un’ipotesi che non è stata confermata dagli esperti.

Negli Stati Uniti sono in aumento i decessi, nelle ultime 24 ore sono oltre 3 mila le vittime da coronavirus, che hanno portato il bilancio totale a 50 mila morti. I contagiati sono 866 mila, con un aumento di 26 mila persone in un solo giorno. Nella città di New York il contagio procede, con altri 6 mila casi positivi, come reso noto dal governatore Andrew Cuomo.