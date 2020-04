Canada: “Sono inutili le mascherine cinesi arrivate”

Il Canada ha definito “inutili” le mascherine arrivate dalla Cina, oltre un milione, della tipologia KN95, che non soddisfa gli standard di sicurezza che ci sono sul territorio canadese. La notizia è stata diffusa dalla Public Health Agency del Canada: “Un milione di mascherine KN95 arrivate dalla Cina non sono conformi per l’utilizzo in strutture sanitarie”. Questo modello è simile a quello utilizzato in Europa, le FFP2 con il filtro.

“La fornitura delle mascherine è difficile in questo momento”, queste le parole di Anita Anand, il ministro per i Servizi pubblici in Canada, che spiega la situazione delle protezioni sanitarie che il Canada sta cercando di aumentare, anche con la produzione sul territorio nazionale. In Canada ci sono anche rapporti tesi con Pechino, per la storia che ha portato all’arresto di Meng Wanzhou, nel dicembre 2018, dirigente di Huawei.