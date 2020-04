Mattarella: “Valori del 25 aprile alla base della democrazia”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha pubblicato un discorso per l’anniversario del 25 aprile, nel quale rivendica i valori della “liberazione”. Il capo dello Stato ha spiegato come in piena emergenza da coronavirus si deve ricordare la data del 25 aprile, come “data fondatrice della nostra democrazia”.

“La Repubblica è presidio di libertà con la sua Costituzione, dalla sconfitta del nazifascismo nacque la cooperazione nella libertà e nella pace”, queste le parole di Mattarella, che ricorda il 25 aprile come data importante per la Repubblica Italiana. “Fare memoria della resistenza e lotta di liberazione”, ha concluso il capo dello Stato.