Bergamo, uccisa a calci e pugni dal compagno in casa

Una donna è stata uccisa in casa dal compagno un mese fa, con la notizia e l’arresto che sono arrivati solamente nelle ultime ore, a causa del tentativo della madre della vittima di coprire l’assassino. La vittima è Viviana Caglioni, una donna di 34 anni, che è stata uccisa da Cristian Michele Locatelli, il suo compagno di 42 anni, che ora si trova in carcere a Bergamo. L’omicidio è avvenuto nella notte tra il 30 ed il 31 marzo, con gli agenti che non erano riusciti a risalire all’assassino, grazie alla copertura fornita dalla madre di lei, che ha sostenuto l’alibi dell’uomo. Ora anche la madre della vittima risulta indagata.

La donna era morta lo scorso 6 aprile nell’ospedale di Bergamo, con le indagini che erano partite da parte della Squadra mobile della polizia, che oggi ha reso noto l’arresto dell’uomo. L’omicida è accusato di omicidio aggravato da futili motivi, il quale è stato effettuato nell’abitazione della coppia a via Maironi da Ponte, nella città di Bergamo. La prima versione dell’uomo e della madre parlava di “caduta accidentale” e per questo non c’era stato l’arresto.