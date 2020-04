Conferenza Stampa del premier Conte attesa per le 20.20

Annunciata una conferenza stampa del premier Conte per le 20.20, nella quale potrebbero essere annunciate nuove misure per il contenimento del coronavirus dal 4 maggio, con la riapertura di alcune attività produttive e nuovi sistemi, come l’obbligo di mascherine a bordo di mezzi pubblici ed un limite massimo di capienza, per cercare di limitare il contagio.

Lo staff di Palazzo Chigi ha confermato la conferenza stampa del premier per le ore 20.20, verranno annunciate le misure in vigore dal prossimo 4 maggio, con una possibile modifica al modulo di autocertificazione, come era stato anticipato anche dallo stesso Conte alcuni giorni fa, quando aveva parlato di cambiamenti nelle misure restrittive ma senza “liberi tutti”, per evitare la ripartenza dei focolai.