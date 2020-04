Conte: “Non possiamo ripristinare la piena libertà di movimento. Scuole a settembre”

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rilasciato un’intervista a Repubblica, dove ha parlato della riapertura prevista per il prossimo 4 maggio, con le dovute restrizioni, ma la maggior parte delle imprese potrà riaprire, anche per evitare ulteriori danni all’economia, già prevista in calo di oltre 10 punti di Pil per il 2020. “Non siamo nella condizione di ripristinare piena libertà per i movimenti, ma stiamo studiando nuove restrizioni, non ci sarà il ‘liberi tutti’. Cercheremo di contenere il contagio”, queste le parole del premier.

“Si rischia di compromettere una parte di paese, per quanto riguarda il tessuto socio-economico. Il nuovo piano sarà annunciato la prossima settimana, occorrerà rispettare i protocolli di sicurezza”, ha detto Conte. I bar, ristoranti e strutture turistiche non riapriranno però dal 4 maggio, questa l’anticipazione di Conte, per quella tipologia di imprese si studieranno degli aiuti economici, per evitare il fallimento di aziende.

Le scuole a settembre

Per quanto riguarda le scuole, ci sarà la riapertura a settembre: “La scuola è al centro dei nostri pensieri, il comitato tecnico-scientifico ha parlato di rischi elevati di contagio. Si tratta della salute dei nostri figli, inoltre l’età dei docenti è tra le più alte d’Europa”, questa la posizione di Conte.