Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 26 aprile: 26.644 morti, quasi 200 mila contagiati

Nella giornata di oggi i dati sono stati forniti via web, in assenza della conferenza stampa del capo della Protezione Civile, che tornerà domani, come previsto dopo lo spostamento al lunedì ed il giovedì. Il trend dei contagi rimane stabile, con il calo delle terapie intensive, come accaduto anche in Francia, come emerso dai dati sul coronavirus nel mondo.

Bollettino Protezione Civile 26 aprile

I dati di oggi mostrano un aumento dei decessi di 260 unità, con +2.324 casi positivi rispetto alla giornata di ieri, con quasi 200 mila vittime totali.

🔴 #Coronavirus, aggiornamento ore 18



• Attualmente positivi: 106.103

• Deceduti: 26.644 (+260, +1%)

• Dimessi/Guariti: 64.928 (+1.808, +2,9%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.009 (-93, -4,4%)

• Tamponi: 1.757.659 (+49.916)



Totale casi: 197.675 (+2.324, +1,2%) — YouTrend (@you_trend) April 26, 2020

Bollettino Coronavirus Lombardia

I dati in Lombardia mostrano un aumento nella città di Milano, come sta avvenendo nelle ultime settimane, dopo che nella provincia di Bergamo sembra che si sia raggiunta una certa immunità di gregge, dopo oltre mille morti dall’inizio dell’epidemia. Solo 241 nuovi casi sono stati nella città di Milano, segno che il trend in aumento non accenna a fermarsi.

Il totale dei decessi in Lombardia ha superato le 13 mila unità, con il totale dei contagiati che ha raggiunto i 72.889, con un aumento di 920 casi positivi. Calano di 18 posti le terapie intensive, mentre ieri c’era stato un calo di 34 posti letto.

Obbligo di mascherine sui mezzi pubblici

Il Governo starebbe studiando un obbligo delle mascherine sui mezzi pubblici, come misura per cercare di contenere i contagi da coronavirus nel territorio italiano. Questo nella settimana che porterà alla riprese delle attività produttive, tranne quelle con più clienti, come bar, ristoranti e strutture turistiche.