Coronavirus nel mondo, aumentano i casi negli Stati Uniti

Sono in aumento i casi da coronavirus negli Stati Uniti, che si avvicinano al milione di positivi, con un totale di 54 mila morti dall’inizio dell’epidemia ed oltre 5 milioni di tamponi effettuati. Sono 15 mila le persone in terapia intensiva negli Stati Uniti.

In Europa il paese con più contagiati è la Spagna, con 223 mila positivi e 22 mila morti, mentre l’Italia resta il paese con più decessi, oltre 26 mila, come comunicato ieri sera dai dati della Protezione Civile. In Francia calano le terapie intensive, come anche in Italia, mentre la Germania ha sempre meno di 6 mila morti da coronavirus, a fronte di 156 mila contagiati.

In Cina il numero di contagiati e di morti rimane stabile, come oramai da mesi, una cosa che ha posto dei dubbi e ci sono delle indagini dei servizi segreti americani a riguardo.