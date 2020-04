Decreto Aprile, licenziamenti sospesi per due mesi. Congedi estesi fino a settembre

Il Governo sta studiando nuovi provvedimenti per fronteggiare l’emergenza da coronavirus, con il decreto Aprile che dovrebbe essere approvato nei prossimi giorni, contenente le misure economiche da oltre 55 miliardi che sono state annunciate la scorsa settimana. Inoltre ci dovrebbe essere la proroga della sospensione dei licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo, come per esempio la mancanza di lavoro ed ordini. Questo per ovviare al problema che si sta generando nel paese, con molte aziende a rischio chiusura a causa del Covid-19. Nel decreto Cura Italia era presente uno stop ai licenziamenti di 60 giorni, che scadrà il prossimo 18 maggio.

In arrivo anche l’estensione dei congedi parentali fino al mese di settembre, insieme al bonus babysitter da 600 euro, per venire incontro ai genitori che dovranno rientrare a lavoro, con la riapertura delle attività produttive. Il congedo parentale sarà di 15 giorni, i quali saranno retribuiti al 50% e saranno da suddividere tra entrambi i genitori ed usufruibili fino a settembre.