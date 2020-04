Conte annuncia la Fase 2: riapertura fabbriche ed altri pochi cambiamenti

Il premier Conte ha annunciato con una conferenza stampa l’inizio della Fase 2 nel mese di maggio, con la riapertura delle fabbriche, come previsto, ed altre poche modifiche per quanto riguarda gli spostamenti. Ci si potrà recare in visita da parenti con la mascherina all’interno del proprio Comune, resta il modulo di autocertificazione per gli spostamenti, che avrà più campi per la compilazione.

Si tornerà a poter celebrare funerali, ma per le messe bisognerà aspettare ancora. I negozi al dettaglio potranno riaprire il 18 maggio, mentre il primo giugno bar, ristoranti, parrucchieri e saloni estetici, mantenendo le regole sul distanziamento sociale. Non sono state spiegate le regole con le quali i ristoranti dovranno riaprire.

Resterà l’obbligo dell’autocertificazione per gli spostamenti all’interno del Comune o della Regione. Non ci si potrà spostare tra le altre regioni, se non per ragioni di salute o lavoro. Chi era rimasto in un luogo diverso da quello di domicilio o residenza, potrà fare ritorno nella propria abitazione.

Non sono consentite le riunioni di famiglia, che restano vietate per la regola contro gli assembramenti, come ha spiegato anche il premier Conte. Sarà consentita la visita con la mascherina obbligatoria, mantenendo le distanze di sicurezza.