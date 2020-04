Financial Times: “Bilancio dei morti da aumentare del 60%”

Il Financial Times ha realizzato uno studio sul bilancio delle vittime da coronavirus nel mondo, sostenendo che potrebbero essere molte di più di quelle ufficiali. Sono state effettuate delle analisi in 14 paesi, i più colpiti dalla pandemia, tra cui anche l’Italia, dalle quali emergono più vittime di quelle dichiarate. Si tratta di un aumento delle morti che è superiore alla media degli anni precedenti, come comunicato dalle statistiche ufficiali. Si sono messe in correlazioni le morti nel periodo 2015-2019 con quelle del 2020 nel periodo di marzo-aprile.

Ci sarebbero 122 mila morti in più rispetto al livello normale, mentre le statistiche ufficiali parlano di 77 mila decessi a causa del Covid-19. Questa tipologia di analisi era stata confermata anche dalle autorità comunali di Bergamo, che avevano annunciato 700 vittime in più rispetto alla media, mentre ufficialmente nella città le morti da coronavirus sono intorno alle 250 unità.

A livello mondiale il coronavirus potrebbe aver ucciso 318 mila persone, oltre le 200 mila vittime che sono ora certificate dai dati sul Covid-19 nel mondo.

In Italia si è superata la media storica del 90%, in Belgio del 60%, in Spagna del 51%, in Olanda del 42% ed in Francia del 34%, questi i dati resi noti dal Financial Times. Nella provincia di Bergamo questo dato fa segnare un +464%, a New York +200% ed a Madrid +161%.