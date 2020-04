La Chiesa “esige” il ritorno delle messe

La CEI (Conferenza Episcopale Italia) ha effettuato un comunicato dopo la conferenza stampa di Conte, nel quale si critica pesantemente la decisione del Governo di non consentire il ritorno delle messe, che non sono state inserite tra le attività consentite dal 4 maggio. Molte attività produttive potranno tornare al lavoro già da oggi, con il settore dell’edilizia e della manifattura che aveva fatto delle pressioni per la riapertura. Anche per questo i Vescovi italiani hanno criticato l’operato del governo, citando anche le parole del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, che alla fine di marzo aveva spiegato come l’esecutivo stava lavorando “a nuove misure per consentire la libertà di culto”.

Palazzo Chigi ha assicurato che nei prossimi giorni si lavorerà ad un protocollo per aprire in sicurezza: “La Chiesa esige di poter riprendere la sua azione pastorale”, queste le parole della CEI. Conte ha spiegato che il comitato tecnico-scientifico aveva dato parere negativo per la riapertura delle chiese per le messe.