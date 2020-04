Ponte di Genova, completato entro domani mattina

Il nuovo ponte di Genova è in fase di completamento, con il varo dell’ultima campata, che dovrebbe essere pronta per domani mattina. La 19esima campata salirà in maniera molto lenta, con una velocità di 5 metri all’ora, con i lavori che sono iniziati questa mattina alle 9. Secondo gli addetti ai lavori i lavori sulla campata saranno ultimati domani mattina, completando tutto il ponte.

Soddisfazione per l’architetto Renzo Piano, che è intervenuto alla trasmissione Che tempo che fa su Rai 2, per spiegare le ultime fasi della costruzione: “Qualcuno lo ha definito un miracolo, ma non lo è. Si tratta di normalità”. Domani mattina ci sarà il completamento della parte di acciaio, poi andrà ultimata la parte interna, per renderlo fruibile ai mezzi.