Coronavirus, Conte in Lombardia: “Non ci sono condizioni per la ripartenza”

Il premier Conte ha visitato per la prima volta le città più colpite da coronavirus in Lombardia. I primi incontri sono stati effettuati alla prefettura di Milano, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Stiamo facendo tanti sacrifici, ma è il momento di non mollare. Bisogna fare le cose giuste, anche se potrebbe scontentare i cittadini”. Il premier ha assicurato che tornerà in Lombardia: “Devo dare meno fastidio possibile agli operatori, a chi sta lavorando a questa emergenza”.

“Non possiamo buttare i sacrifici fatti, la fase 2 non è quella della liberazione dal virus, ma della convivenza. Stiamo studiando un piano per l’infanzia, oltre ai piani per il bonus babysitter e congedi”, ha detto Conte.