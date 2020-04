Coronavirus nel mondo, superati i 3 milioni di casi positivi

Sono stati superati i 3 milioni di casi positivi nel mondo, con oltre 211 mila morti accertati e 56 mila persone in terapia intensiva. Gli Stati Uniti hanno superato il milione di contagiati da Covid-19, con 56 mila decessi ed oltre 14 mila persone in terapia intensiva.

In Europa la Spagna rimane il paese con più contagiati, mentre l’Italia, come comunicato nella serata di ieri, ha raggiunto le 27 mila morti, con un calo delle terapie intensive, come accaduto anche in Francia. La Germania mantiene basso il numero delle morti, con un numero di contagiati pari al Regno Unito, ma con quest’ultimo che ha 21 mila morti nel bilancio.

Fermi i dati della Cina, che dopo aver aggiornato i dati nei giorni scorsi, aggiungendo mille morti, non ha più variato i dati. Si tratta di uno dei pochi paesi con contagi zero, una cosa che alimenta i sospetti, con indagini già in atto dei servizi segreti americani su dei dati che potrebbero essere non corrispondenti al vero. La stessa Francia aveva dichiarato di non poter fare affidamento sui dati cinesi, anche per lo studio delle fasi successive.