Libia, Haftar si autoproclama leader

Il generale dell’esercito Khalifa Haftar si è autoproclamato leader della Libia, con una dichiarazione televisiva ad un media locale ha fatto sapere di “accettare il mandato del popolo libico”. Si tratta del primo atto di forza da quando è in corso la guerra civile tra Bengasi e Tripoli, iniziata nell’aprile dello scorso anno con la “marcia” verso Tripoli delle forze di Haftar. Da mesi la capitale dove risiede il governo di Accordo Nazionale di Al-Serraj è sotto attacco da parte dell’esercito di Haftar. Il generale ha spiegato di non ritenere più valido l’accordo di Skhirat del 2015, che vedeva la costituzione di un governo di Accordo Nazionale con sede a Tripoli e risconosciuto dalle Nazioni Unite.

Da parte europea i maggiori paesi avevano fatto appello per una tregua umanitaria durante il Radaman, ma Haftar ha rivendicato il suo diritto a combattere, mentre ora ha anche annunciato di avere e chiedere il consenso del resto del popolo libico. Haftar ha dichiarato di voler mettere in campo le forze per costituire uno “stato civile”. Le Nazioni Unite e l’ambasciata Usa hanno respinto le sue dichiarazioni. Per l’Onu potrebbe essere la mossa finale di una fazione che si avvia alla sconfitta.