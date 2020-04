Spread Btp-Bund oggi 28 aprile: apertura in calo a 218 punti base

Lo spread Btp-Bund ha aperto in calo rispetto alla chiusura di ieri, anche se è rimasto sostanzialmente stabile con il tasso dei rendimenti. Il differenziale ha aperto a 218 punti base, mentre ieri aveva chiuso a 221 punti base. Il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni ha segnato l’1,71%, in calo rispetto al 2% dei giorni scorsi, con circa 30 punti in meno per lo spread. Il Ftse Mib ha aperto positivo, con un +0,28% a 17.428 punti.

Andamento delle Borse

Nella giornata di ieri lo spread aveva aperto alla stessa cifra di oggi, contro i 231 punti della chiusura di venerdì scorso. Si è trattato di un calo notevole. Piazza Affari è salita di oltre il 3%, con il Ftse Mib a +3,09% a 17.380 punti. Le altre Borse avevano guadagnato a loro volta: Francoforte (3,13%) a 10.659 punti, seguita da Parigi (+2,55%) a 4.505 punti, Madrid (+1,78%) a 6.731 punti e Londra (1,34%) a 5.829 punti