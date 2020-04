Trump: “So tutto su Kim, ma non posso parlare”

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di avere notizie in merito alle condizioni del dittatore Kim Jong-un, che negli ultimi giorni è stato dato per morto da diversi media americani. Donald Trump ha riferito di non poter rendere pubbliche le sue informazioni: “Ho un’idea sullo stato di salute di Kim Jong-un, ma per ora non posso parlarne”, questa la posizione del presidente americano.

Lo stesso Trump ha però comunicato che in un “prossimo futuro” potrebbe rendere note le sue informazioni a riguardo. Molte informazioni delle ultime settimane avevano parlato di gravi condizioni di salute in seguito ad un intervento al cuore. La Cina ha inviato dei suoi medici in Corea del Nord per verificare le condizioni di Kim, ma non ha reso note le informazioni in suo possesso.