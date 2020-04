Buono mobilità da 200 euro nel prossimo decreto Aprile

Ci sarà un bonus mobilità nel prossimo decreto “Aprile”, che prevederà alcune misure economiche di sostegno sia all’economia, sia ai redditi di lavoratori che sono rimasti senza lavoro. Lo ha spiegato la ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, che ha parlato di residenti in aree metropolitane ed urbane con più di 60.000 mila abitanti. Il Governo stima un ritorno al movimento per 3 milioni di persone, che andranno ad intasare i mezzi pubblici, in quest’ottica è stato deciso un bonus per la mobilità elettrica.

Bonus da 200 euro per mobilità elettrica

Questo bonus sarà utilizzabile per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita o biciclette elettriche per la città, oltre ai veicoli elettrici come segway, hoverboard e monopattini. “Un bonus per l’uso di servizi di mobilità a uso individuale”, ha spiegato la De Micheli.