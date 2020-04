Caso positivo alla Camera: un deputato leghista contagiato

Un deputato della Lega è stato trovato positivo al coronavirus, dopo una seduta in Parlamento nella giornata di venerdì. Ora i capigruppo stanno decidendo come poter affrontare la situazione, con Fusacchia (Più Europa) e Fiano (PD) che propongono il voto telematico per le prossime sedute oppure l’utilizzo di altre aule di Montecitorio.

Il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, ha spiegato che nella giornata di oggi si terrà una riunione tra i capigruppo dove si prenderà una decisione. Erano state poste questioni sulla sicurezza di essere in Aula in queste condizioni, con la possibilità che il deputato leghista abbia contagiato altri colleghi. Al momento non è stato fornito alla stampa il nome del deputato risultato positivo al Covid-19.