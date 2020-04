Colao: “Apertura e test a ondate”

Il capo della task force sul coronavirus, Vittorio Colao, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, nella quale ha spiegato il sistema che si vuole utilizzare per testare il territorio italiano, per capire come si sta diffondendo il Covid-19. Si propone un’apertura ad ondate, per capire meglio il sistema, come anche la tenuta del sistema sanitario e la disponibilità delle mascherine.

“L’economia ripartirà, bisogna aiutare le imprese sul fronte della liquidità, oltre a diminuire il peso burocratico. Servirà un intervento dello Stato, con Cassa Depositi e Prestiti che potrebbe essere uno strumento”, queste le parole di Colao.

L’app “Immuni” da lanciare

Ancora non è pronta per il lancio l’applicazione “Immuni”, che dovrà cercare di tracciare i contatti con le persone positive. “Lo screening potrà servire se effettuato in fretta, con la grande maggioranza degli italiani. Importante lanciarla entro la fine di maggio, altrimenti servirà a poco”, ha dichiarato Colao.